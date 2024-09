AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 148,80 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 148,80 USD ab. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 147,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 148,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 949.154 Stück.

Bei 227,29 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,75 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 93,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,50 USD an.

Am 30.07.2024 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,88 Prozent auf 5,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,42 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

