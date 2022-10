AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 60,10 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,81 EUR. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.255 Aktien.

Bei einem Wert von 144,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 58,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (58,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 149,25 USD.

Am 02.08.2022 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,63 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.550,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 3.850,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,82 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie zweistellig im Minus: Intel-Rivale AMD verfehlt Prognose

Infineon-Aktie & Co.: unter Druck: Chip-Sorgen von AMD und Samsung reißen europäische Techwerte mit

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

