AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 67,39 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 67,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 721 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 28.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,32 EUR an. Gewinne von 51,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 56,50 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 19,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,40 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.565,00 USD – ein Plus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 4.313,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com