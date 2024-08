AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 139,60 USD.

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 139,60 USD. Bei 139,27 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 143,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.443.824 Stück gehandelt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 38,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 33,30 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,02 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,84 Mrd. USD im Vergleich zu 5,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

