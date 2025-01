AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 119,47 USD nach oben.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 119,47 USD. Bei 119,79 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,67 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.700.483 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 90,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,42 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 4,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,31 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

