AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 77,63 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 78,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 78,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.290 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 46,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 69,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,25 USD.

Am 02.08.2022 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,13 Prozent auf 6.550,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.850,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

