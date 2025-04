AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag stärker

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 88,79 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 88,79 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,01 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 88,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.372.353 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 52,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,66 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Am 05.05.2026 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,61 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

