AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 139,05 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 139,05 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 140,10 USD. Bei 138,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.655.791 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,25 USD. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD ab. Mit Abgaben von 44,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,44 Mrd. USD – ein Plus von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

