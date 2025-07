AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 178,48 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 178,48 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 179,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.473.632 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 179,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Abschläge von 57,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 150,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,90 Prozent auf 7,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

