AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Um 09:22 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 58,04 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,04 EUR aus. Bei 58,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 349 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,32 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 59,78 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,25 USD.

Am 02.08.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.550,00 USD gegenüber 3.850,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 24.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

