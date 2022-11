AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 69,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 67,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.010 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 144,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 56,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 23,82 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,40 USD an.

Am 01.11.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.565,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.313,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

