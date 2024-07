AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 160,30 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 160,30 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 163,30 USD. Mit einem Wert von 163,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.817.130 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD an. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 41,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit Abgaben von 41,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,50 USD aus.

Am 30.04.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 5,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,49 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

