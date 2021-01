AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: AMD (Advanced Micro Devices) im Aufwind

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 73,95 EUR. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,95 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,81 EUR. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.471 Stück gehandelt.

Am 11.01.2021 markierte das Papier bei 81,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2020 (34,10 EUR).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com