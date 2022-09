AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 75,69 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 76,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.286 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 144,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 47,55 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 69,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 9,22 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 149,25 USD angegeben.

Am 02.08.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.550,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.850,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,34 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

