AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.07.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 84,74 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.044 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,28 Prozent. Am 04.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 69,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 149,25 USD.

Am 03.05.2022 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.887,00 USD – ein Plus von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 3.445,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,31 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com