AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 155,83 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 155,83 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 156,35 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,26 USD. Bisher wurden heute 1.310.624 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD an. Mit einem Zuwachs von 45,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,12 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 67,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,50 USD.

Am 30.04.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,47 Mrd. USD im Vergleich zu 5,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 05.08.2025.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

