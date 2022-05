AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Aktie notierte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 90,12 EUR zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 684 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,56 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,25 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,89 Prozent auf 5.887,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.445,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,97 USD je Aktie.

