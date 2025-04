AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 93,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 93,60 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 92,85 USD. Bei 93,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.235.658 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. Mit einem Zuwachs von 100,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,00 USD aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,66 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

