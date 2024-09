AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 167,84 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 167,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 168,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 167,49 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 771.632 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 227,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 26,16 Prozent niedriger. Bei 93,12 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,02 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,36 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,42 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Infineon, AIXTRON, NVIDIA, Intel & Co.: Internationale Chip-Aktien beflügelt von Micron-Umsatzausblick

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich fester