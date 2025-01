AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 113,39 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 113,39 USD ab. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 112,95 USD. Bei 115,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.721.482 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 227,29 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 100,45 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.01.2025 bei 112,80 USD. Mit einem Kursverlust von 0,52 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Aktie aus.

