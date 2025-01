Notierung im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittwochnachmittag

29.01.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 116,19 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 116,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 116,32 USD. Bei 115,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.193.095 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Mit einem Zuwachs von 95,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 2,92 Prozent Luft nach unten. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 177,50 USD. Am 29.10.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,82 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,80 Mrd. USD umgesetzt. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt DeepSeek sorgt für KI-Gewitter an der NASDAQ: Aktien von Microsoft, Broadcom, Infineon, AMD & Co unter Druck - NVIDIA-Aktie mit Rekordwertverlust Experte: Darum dürfte NVIDIA auch 2025 im Tech-Bereich führend bleiben - aber es gibt auch Risiken

