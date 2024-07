AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) bricht am Nachmittag nach oben aus

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 10,3 Prozent auf 152,72 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 10,3 Prozent auf 152,72 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 153,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 150,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 4.590.209 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,83 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 39,03 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,50 USD.

Am 30.04.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,46 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

