American Salars Lithium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
04.09.25 06:35 Uhr
American Salars Lithium hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
