American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

04.09.25 16:10 Uhr
American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von American Bitcoin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die American Bitcoin-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 13,9 Prozent auf 6,92 USD.

Der American Bitcoin-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 13,9 Prozent auf 6,92 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die American Bitcoin-Aktie bis auf 6,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.213.382 American Bitcoin-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Bitcoin am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,95 Prozent auf 1,38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,51 Mio. USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

