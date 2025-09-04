DAX23.632 -0,6%ESt505.325 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.332 -0,6%Nas21.653 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kursentwicklung

American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin legt am Nachmittag zu

05.09.25 16:09 Uhr
American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin legt am Nachmittag zu

Die Aktie von American Bitcoin zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Bitcoin nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 6,63 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von American Bitcoin zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 6,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Bitcoin-Aktie bei 6,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 501.822 American Bitcoin-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 14,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Bitcoin-Aktie derzeit noch 120,97 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 90,54 Prozent würde die American Bitcoin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Bitcoin am 14.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,51 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,38 Mio. USD.

Redaktion finanzen.net

