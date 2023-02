American Lithium Aktie News: American Lithium am Mittag mit Einbußen

GO

Heute im Fokus

Nach Powell-Rede: DAX in Grün -- IONOS-IPO durchwachsen -- Bed Bath & Beyond verhindert Insolvenz mit Aktienverkauf -- Uber überrascht mit schwarzen Zahlen -- VW, E.ON im Fokus

Société Générale übertrifft Erwartungen. Handel an türkischer Börse pausiert. Heidelberger Druckmaschinen fällt beim Ergebnis zurück. Akzo Nobel will Gewinn 2023 trotz Kosteninflation steigern. ABN Amro plant Aktienrückkauf. Adyen mit nachlassendem Wachstum - trotzdem Neueinstellungen. TotalEnergies 2022 mit höherem Gewinn. Zurich offenbar an Zukäufen von Liberty Mutual interessiert.