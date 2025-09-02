DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,40 +0,4%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1631 -0,1%Öl68,97 -0,1%Gold3.535 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Continental auf 'Underperform'

03.09.25 08:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Continental AG

