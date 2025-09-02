ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Continental auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen