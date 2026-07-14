Continental Aktie
Marktkap. 14,37 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Reifenhersteller in der zweiten Jahreshälfte mit Gegenwind konfrontiert, sodass der Ausblick für das fortgeführte Geschäft in diesem Jahr unverändert bleibe./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,98 €
|Abst. Kursziel*:
11,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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