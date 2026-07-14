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Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

20:21 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
71,14 EUR -0,84 EUR -1,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Reifenhersteller in der zweiten Jahreshälfte mit Gegenwind konfrontiert, sodass der Ausblick für das fortgeführte Geschäft in diesem Jahr unverändert bleibe./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,98 €		 Abst. Kursziel*:
11,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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