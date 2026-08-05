JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Reifenhersteller an. Dabei berücksichtigte er die bilanzielle Herauslösung der Kautschuk- und Kunststoff-Tochter Contitech aus dem Konzern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:24 / BST

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