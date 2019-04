BofA senkt Iberdrola auf 'Neutral' - Aktie tiefer

Analyst Harry Wyburd begründete die Abstufung der Iberdrola SA -Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie mit Bewertungsgründen. Im weiteren Jahresverlauf dürften die positiven Kurstreiber rarer werden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 00:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

