ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Engie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Engie (Engie (ex GDF Suez)) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,60 auf 20,00 Euro angehoben. Die imposante Jahresbilanz der Franzosen habe ihn dazu bewogen, seine Abstufung vom Januar noch einmal kritisch zu überprüfen, schrieb Analyst Zach Ho in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht nun eine deutlich überzeugendere Anlagestory mit berechenbarer Gewinnentwicklung und überschaubaren Belastungen. Auf Basis seines Kursziels mit den Ergebnisschätzungen für 2027 wäre Engie um ein Fünftel niedriger bewertet als Endesa und Iberdrola./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 18:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 19:00 / ET