ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von FRIEDRICH VORWERK zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Nach der langen "Underperformance" der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Friedrich Vorwerk erwarten sie aber Gewinnmitnahmen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
