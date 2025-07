ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns sei einen Tick schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebida) etwas stärker, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 06:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 06:38 / BST

