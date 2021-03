Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ballard Power lässt sich am 11.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ballard Power die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,044 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,054 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ballard Power in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 38,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 56,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,239 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -0,228 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 135,4 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 142,4 Millionen CAD.

