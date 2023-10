Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Kursentwicklung

Der S&P 500 bewegte sich schlussendlich im Minus.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,85 Prozent leichter bei 4.278,00 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 38,275 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.320,32 Zählern und damit 0,133 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4.314,60 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 4.269,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.339,54 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 1,48 Prozent nach. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 4.443,95 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Stand von 4.565,72 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Wert von 3.695,16 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 11,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4.607,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.794,33 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 19,44 Prozent auf 0,11 USD), Netflix (+ 16,05 Prozent auf 401,77 USD), AT&T (+ 6,56 Prozent auf 15,26 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 3,66 Prozent auf 81,62 USD) und Las Vegas Sands (+ 2,87 Prozent auf 45,88 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Genuine Parts (-12,51 Prozent auf 130,12 USD), Zions Bancorporation (-9,67 Prozent auf 32,24 USD), Tesla (-9,30 Prozent auf 220,11 USD), Rollins (-8,35 Prozent auf 32,92 USD) und Discover Financial Services (-7,90 Prozent auf 84,59 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28.961.775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,627 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

