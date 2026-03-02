DAX24.103 -2,2%Est505.863 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,52 +3,1%Gold5.310 -0,3%
ATX Prime im Fokus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

03.03.26 09:29 Uhr
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:08 Uhr via Wiener Börse 2,47 Prozent schwächer bei 2.731,36 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 2.800,37 Punkten in den Handel, nach 2.800,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.800,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.731,20 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.842,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.510,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.079,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,75 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (+ 2,21 Prozent auf 3,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,55 Prozent auf 4,27 EUR), Rosenbauer (+ 1,51 Prozent auf 47,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,36 Prozent auf 5,48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-14,04 Prozent auf 15,00 EUR), Wolford (-4,76 Prozent auf 2,80 EUR), voestalpine (-4,58 Prozent auf 44,18 EUR), Palfinger (-3,97 Prozent auf 36,25 EUR) und Raiffeisen (-3,76 Prozent auf 38,38 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 114.638 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,107 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

