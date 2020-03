Kurseinbußen: Dow Jones nähert sich 22.000-Punkte-Marke

Der Dow Jones läutete die Sitzung 0,53 Prozent tiefer bei 22.208,42 Zählern ein und blieb zunächst auf rotem Terrain. Nach einem Ausflug ins Plus, gibt er die zwischenzeitlichen Gewinne nun jedoch wieder ab und gibt nach. Dabei nähert er sich wieder der 22.000-Zähler-Marke.

Mit Abgaben startete die Wall Street in den Handel am Dienstag. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle in den USA nimmt weiter stark zu, und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht. Und es ist weiter ungewiss, inwieweit die eingeleiteten Maßnahmen der US-Regierung und der Fed die negativen Auswirkungen der Pandemie abfedern werden. Wie schlimm es tatsächlich um die US-Konjunktur steht, würden aber erst die Daten in den kommenden Wochen zeigen, heißt es. Dagegen fiel das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board im März nicht ganz so deutlich, wie zunächst erwartet wurde. Experten sagten einen Wert von 110 Punkten voraus, der tatsächliche Wert beläuft sich nun auf 120 Punkte.

Nachdem die USA, Europa und viele asiatische Länder umfangreiche Konjunkturpakete aufgelegt hätten, blieben viele Investoren an der Seitenlinie, um die sich daraus ergebenden Effekte abzuwarten, so Tai Hui, Chief Market Strategist bei JPMorgan Asset Management. "Ob wir noch weitere Maßnahmen brauchen, hängt davon ab, ob die Pandemie eine längere Periode sozialer Distanzierung und Abschottung erzwingen wird", ergänzt er.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

