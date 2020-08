Gesprächsbereitschaft im US-chinesischen Streit: Dow Jones behauptet

Zum Handelsstart erhöhte sich der Dow Jones am Dienstag um 0,14 Prozent auf 28.347,42 Punkte, zeigt sich im Anschluss jedoch volatil. Der S&P 500 notiert nach dem jüngsten Allzeithoch erneut fester, während der NASDAQ Composite nach der Rekordrally eine Verschnaufpause einlegt und sich leichter präsentiert.

Hochrangige Vertreter aus den USA und China haben im Rahmen einer Telefonkonferenz ihre Verhandlungen über Handelsstreitfragen fortgesetzt und sich gegenseitig versichert, auf eine Entschärfung ihres Handelskonflikts hinarbeiten zu wollen. Ein Sprecher des US-Handelsministeriums sprach von einem "konstruktiven Dialog" - ähnliche Aussagen kommen aus Peking. Zwar lieferten die Gespräche wenig konkrete Ergebnisse. Beide Seite bekannten sich aber immerhin zum im Januar unterzeichneten Handelsabkommen der Phase Eins. Das Abkommen soll nun überprüft werden. Laut Händlern stimmt schon die Tatsache, dass überhaupt gesprochen wird, Anleger hoffnungsfroh.

"Natürlich ist es positiv, wenn man solche Nachrichten hat - es ist beruhigend. Es liegt nicht im Interesse der USA und Chinas, einen neuen Handelskrieg zu führen", sagte Marktstrategin Nadege Dufosse vom Vermögensverwalter Candriam. Allerdings sieht die Expertin in den aktuellen Schlagzeilen keine hinreichenden Gründe für Aktienkäufe.

Dow Jones-Umbau voraus

Das derzeit am längsten im Dow vertretene Unternehmen, der Ölriese ExxonMobil, muss den Index Ende August verlassen. "Die Änderungen sind ein Zeichen der Zeit - raus mit Energie und rein mit der Cloud," sagte der Investment-Experte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Auslöser für die Indexänderung ist der Aktiensplit von Apple, wie der Indexanbieter S&P am Montagabend mitteilte. In der Folge sinkt nämlich die Gewichtung des iPhone-Konzerns im Dow Jones. Deshalb müsse ein anderer Techwert die Lücke schließen: Nachrücker ist der Softwareexperte und SAP-Rivale Salesforce. Der Index soll schließlich die US-Wirtschaft abbilden, die immer stärker durch Firmen aus der New Economy bestimmt wird.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires /dpa-AFX

