Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Index-Performance im Blick

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Werte in diesem Artikel

Um 09:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 16.912,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16.926,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16.902,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der LUS-DAX 16.764,50 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 14.620,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2023, wurde der LUS-DAX auf 15.136,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16.967,50 Punkten. Bei 16.345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,64 Prozent auf 85,52 EUR), Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 321,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,73 Prozent auf 33,32 EUR), SAP SE (+ 0,46 Prozent auf 160,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,43 Prozent auf 115,84 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-4,50 Prozent auf 30,86 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,45 Prozent auf 27,24 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 40,46 EUR), Siemens Healthineers (-1,27 Prozent auf 51,32 EUR) und Zalando (-1,26 Prozent auf 18,76 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.035.799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 187,152 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

