Kommentare eines Analysten haben am Mittwoch die Aktien europäischer Hörhilfenhersteller in unterschiedliche Richtungen bewegt.

Für die Titel von Sonova ging es in Zürich um zwei Prozent bergab, während es für jene von William Demant in Kopenhagen an der NASDAQ Nordic um 2,7 Prozent nach oben ging. Robert Davies von Morgan Stanley drehte in einer Studie sein Demant-Votum zum Positiven, während er Sonova eine negative Empfehlung aussprach.

Gegenüber Demant habe sich die Sonova-Aktie zuletzt besser entwickelt, schrieb der Experte. Er sprach bei den Schweizern von einer "rekordhohen Bewertung" bei einem Kurs, der im Mai erstmals seit zwei Jahren wieder die Marke von 300 Franken erreicht hatte. Anfang der Woche hatte er sich diesem Niveau noch genähert. Demant zeigte sich zuletzt nur etwas erholt vom Tief seit November 2023.

Der Experte argumentierte, die Konkurrenz von Sonova sei früher dran mit neuen Produkten und dies könne zur Folge haben, dass "die niedrig hängenden Früchte bereits von Mitbewerbern genommen wurden". Für die Schweizer senkte er sein Votum von "Equal Weight" auf "Underweight". Für Demant dagegen erhöhte er es um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight".

