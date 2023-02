Belgien will offenbar für gut zwei Milliarden Euro BNP-Aktien loswerden

Die regierungseigene Investmentfirma SFPI-FPIM wolle 33,3 Millionen BNP Paribas -Anteilscheine verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Das entspricht einem Wert von etwa 2,2 Milliarden Euro. Der Anteil Belgiens würde mit der Transaktion von 7,8 auf 5,1 Prozent sinken. SFPI-FPIM peile einen Preis von 64,96 Euro je Aktie an, hieß es weiter. Das entspricht einem Abschlag von knapp zwei Prozent zum Schlusskurs im Pariser Handel am Dienstag.

NEW YORK (dpa-AFX)

