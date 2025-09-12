APA ots news: Aufwind für digitale Vermögensberatung

Volksbanken-Verbund und finAngel starten gemeinsame

Digitalisierungsoffensive

Wien (APA-ots) - Im Rahmen seiner Digitalisierungsoffensive setzt der

Volksbanken-

Verbund in Österreich einen weiteren Meilenstein: Gemeinsam mit dem

österreichischen Fintech Scale-Up finAngel und dem Technologiepartner

Accenture startet der Volksbanken-Verbund die Einführung einer

volldigitalen End-to-End-Strecke für das Wertpapiergeschäft.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase begannen mit einem Kick-

off sämtlicher Beteiligten die Implementierung und der Rollout der

Lösung im Volksbanken-Verbund. Über 1.000 Berater:innen sowie

sämtliche Kund:innen der Volksbanken profitieren künftig von einer

modernen und benutzerfreundlichen Lösung für die Beratung, Abwicklung

und Verwaltung von Wertpapiergeschäften.

"Die Einführung des financeManagers für unsere digitale

Wertpapierstrecke ist ein bedeutender Schritt in unserer

Digitalisierungsstrategie. Damit bieten wir unseren Kund:innen nicht

nur mehr Komfort und Transparenz, sondern setzen auch neue Maßstäbe

in der digitalen Beratung", so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor

der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

"Mit dem financeManager haben wir eine zukunftsweisende Lösung

für die digitale Vermögensberatung und Wertpapierabwicklung. Durch

die enge Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Lösung mit dem

Volksbanken-Verbund entwickeln wir financeManager zu einer Benchmark

in Sachen Effizienz und Usability im europäischen Bankensektor",

erklärt DI Dr. Mustafa Radi, CEO, finAngel Enterprises gmbh.

Mit der neuen Plattform bauen die Volksbanken ihre Rolle als

regionale, zukunftsorientierte Hausbank weiter aus. Die Umsetzung

erfolgt in enger Abstimmung mit allen Beteiligten im PMO der

Volksbanken mit Unterstützung von EY Austria. Weitere Ausbaustufen

und Innovationen der Lösung sind bereits in Planung.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zwtl.: Über finAngel

finAngel ist ein österreichisches Fintech Scale-up-Unternehmen

und Spin-Off der GRAWE Bankengruppe, mit Fokus auf digitale Lösungen

für die Finanzbranche. Die Gründer entwickeln seit über 20 Jahren

innovative Plattformen zur Optimierung von Beratungs- und

Investmentprozessen und unterstützen Banken bei der Automatisierung

ihrer Wertpapierstrecken.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität

und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der

besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher,

weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

