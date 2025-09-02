APA ots news: Dominik Gmasz übernimmt Presseagenden für OeNB-Gouverneur Martin Kocher

Wien (APA-ots) - Mit dem Amtsantritt von Martin Kocher als Gouverneur der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 1. September 2025 übernimmt

Dominik Gmasz die Rolle des Pressesprechers und ist damit erste

Anlaufstelle für mediale Anfragen an den Gouverneur.

"Effektive Kommunikation ist für eine Institution wie die OeNB

von zentraler Bedeutung. Ein eingespieltes Team ist daher ein

wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit Dominik Gmasz habe ich einen

zuverlässigen Pressesprecher, mit dem ich seit über drei Jahren

vertrauensvoll zusammenarbeiten darf. Gemeinsam mit dem versierten

Kommunikationsteam der OeNB unter der Leitung von Marlies Schroeder

sind wir für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt", so Kocher.

Dominik Gmasz (28) bringt umfassende Erfahrung in der Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit mit. Der gebürtige Burgenländer wechselte 2022

vom VP-Parlamentsklub ins Bundesministerium für Arbeit und

Wirtschaft, wo er zuletzt als Kommunikationsleiter im Kabinett von

Martin Kocher sämtliche Presseangelegenheiten verantwortete.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Oesterreichische Nationalbank

Dominik Gmasz

Sprecher des Gouverneurs

Telefon: +43-1-404 20-6902

E-Mail: dominik.gmasz@oenb.at

Website: www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

