APA ots news: Dominik Gmasz übernimmt Presseagenden für OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Wien (APA-ots) - Mit dem Amtsantritt von Martin Kocher als Gouverneur der
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 1. September 2025 übernimmt
Dominik Gmasz die Rolle des Pressesprechers und ist damit erste
Anlaufstelle für mediale Anfragen an den Gouverneur.
"Effektive Kommunikation ist für eine Institution wie die OeNB
von zentraler Bedeutung. Ein eingespieltes Team ist daher ein
wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit Dominik Gmasz habe ich einen
zuverlässigen Pressesprecher, mit dem ich seit über drei Jahren
vertrauensvoll zusammenarbeiten darf. Gemeinsam mit dem versierten
Kommunikationsteam der OeNB unter der Leitung von Marlies Schroeder
sind wir für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt", so Kocher.
Dominik Gmasz (28) bringt umfassende Erfahrung in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit mit. Der gebürtige Burgenländer wechselte 2022
vom VP-Parlamentsklub ins Bundesministerium für Arbeit und
Wirtschaft, wo er zuletzt als Kommunikationsleiter im Kabinett von
Martin Kocher sämtliche Presseangelegenheiten verantwortete.
