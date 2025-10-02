APA ots news: FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische Webseiten erkennen

"Reden wir über Geld" gibt praktische Tipps, um sich vor

betrügerischen Webseiten zu schützen.

Wien (APA-ots) - Das Internet bietet viele Möglichkeiten - aber auch

Gefahren.

Besonders betrügerische Webseiten, die vermeintlich seriöse

Finanzdienstleistungen oder Investitionen anbieten, führen immer

wieder zu hohen Verlusten bei Verbraucher:innen. Die

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat in der aktuellen Ausgabe von

"Reden wir über Geld" eine leicht verständliche Checkliste mit sieben

Schritten veröffentlicht, mit der Nutzer:innen betrügerische

Webseiten erkennen und vermeiden können.

So sollten Nutzer:innen einen Blick in das Impressum werfen - es

darf bei seriösen Seiten nicht fehlen, doch wenn ein Impressum

vorhanden ist, aber zweifelhaft wirkt, ist ebenfalls Skepsis

angebracht. Ist die Internet-Adresse merkwürdig aufgebaut? Gibt es

Kontaktmöglichkeiten und passen diese zum angeblichen Sitz des

Anbieters? Hat der Anbieter eine Lizenz der FMA? Werden

unrealistische Gewinnversprechen gemacht oder sind die Produkte

unverständlich? All das sind Testfragen, die beim Erkennen von Fake-

Websites helfen können.

Die FMA warnt: Betrügerische Webseiten nutzen oft professionelle

Designs und gezieltes Marketing, um Vertrauen zu erwecken. Eine

sorgfältige Prüfung und der kritische Blick sind deshalb

unverzichtbar, um nicht Opfer von Anlagebetrug, Fake-

Kryptoplattformen oder anderen unseriösen Angeboten zu werden.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel

"Webseiten checken wie ein Detektiv!" ist wie alle bisherigen

Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar.

Weiterführende Infos rund um das Bankkonto sind auf der FMA-Webseite

erhältlich.

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @

redenwiruebergeld. Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es überall

da, wo es Podcasts gibt.

