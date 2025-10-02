APA ots news: FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische Webseiten erkennen
"Reden wir über Geld" gibt praktische Tipps, um sich vor
betrügerischen Webseiten zu schützen.
Wien (APA-ots) - Das Internet bietet viele Möglichkeiten - aber auch
Gefahren.
Besonders betrügerische Webseiten, die vermeintlich seriöse
Finanzdienstleistungen oder Investitionen anbieten, führen immer
wieder zu hohen Verlusten bei Verbraucher:innen. Die
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat in der aktuellen Ausgabe von
"Reden wir über Geld" eine leicht verständliche Checkliste mit sieben
Schritten veröffentlicht, mit der Nutzer:innen betrügerische
Webseiten erkennen und vermeiden können.
So sollten Nutzer:innen einen Blick in das Impressum werfen - es
darf bei seriösen Seiten nicht fehlen, doch wenn ein Impressum
vorhanden ist, aber zweifelhaft wirkt, ist ebenfalls Skepsis
angebracht. Ist die Internet-Adresse merkwürdig aufgebaut? Gibt es
Kontaktmöglichkeiten und passen diese zum angeblichen Sitz des
Anbieters? Hat der Anbieter eine Lizenz der FMA? Werden
unrealistische Gewinnversprechen gemacht oder sind die Produkte
unverständlich? All das sind Testfragen, die beim Erkennen von Fake-
Websites helfen können.
Die FMA warnt: Betrügerische Webseiten nutzen oft professionelle
Designs und gezieltes Marketing, um Vertrauen zu erwecken. Eine
sorgfältige Prüfung und der kritische Blick sind deshalb
unverzichtbar, um nicht Opfer von Anlagebetrug, Fake-
Kryptoplattformen oder anderen unseriösen Angeboten zu werden.
Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel
"Webseiten checken wie ein Detektiv!" ist wie alle bisherigen
Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar.
Weiterführende Infos rund um das Bankkonto sind auf der FMA-Webseite
erhältlich.
Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @
redenwiruebergeld. Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es überall
da, wo es Podcasts gibt.
