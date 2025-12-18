DAX23.969 ±0,0%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,96 -1,2%Gold4.327 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug -...

18.12.25 10:10 Uhr

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug - Vom Investment zum Albtraum

Wer­bung

Teure Versprechen: Die Wahrheit hinter der Finanzfalle

Wien (APA-ots) - Schnelles Geld, hohe Renditen und verlockende

Versprechen: Für viele

klingt das nach einer Chance, doch oft endet es im finanziellen

Albtraum. Anlagebetrug ist eine wachsende Gefahr, die jeden treffen

kann - unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung.

In der aktuellen Folge von "Reden wir über Geld", dem Podcast der

Wer­bung

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beleuchten wir gemeinsam

mit Philipp Genduth, Mitgründer der Initiative finanzenverstehen.at

und Cybercrime-Experte bei der Polizei, die Mechanismen hinter

betrügerischen Investmentangeboten. Sie erfahren welche

Betrugsmodelle derzeit besonders häufig sind und vor allem auf welche

Warnsignale man achten sollte. Wir sprechen über die psychologischen

Wer­bung

und digitalen Tricks der Täter und erzählen aus erster Hand, warum

ein einziger Klick auf einen Phishing-Link zum Totalverlust führen

kann.

Mit dieser Folge bringen wir unsere erste Staffel des Podcasts

"Reden wir über Geld" zum Abschluss und freuen uns auf viele neue

Themen ab Februar 2026. Die aktuelle als auch alle bisher

veröffentlichten Folgen finden Sie auf allen gängigen Podcast-

Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast.

Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @

redenwiruebergeld.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0047 2025-12-18/10:05