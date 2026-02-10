DAX25.062 +0,2%Est506.073 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,95 -0,3%Gold5.046 -0,3%
APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für...

10.02.26 10:05 Uhr

APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für Sektorstandards der EU-Geldwäschebehörde AMLA

FMA-Abteilungsleiter Andreas Schirk vom Verwaltungsrat

einstimmig gewählt

Wien (APA-ots) - Der Verwaltungsrat der europäischen Behörde zur

Bekämpfung von

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering

Authority, AMLA) hat Andreas Schirk, als Abteilungsleiter in der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zuständig für Anti-

Geldwäsche, -Terrorismusfinanzierung und Sanktionenaufsicht,

einstimmig zum Co-Vorsitzenden des neu eingerichteten Ausschusses für

Sektorstandards (Internal Committee on Private Sector Standards)

gewählt. Das Gremium - einer von zwei neu geschaffenen Ausschüssen

der AMLA - wird gemeinsam von Schirk und Rikke Louise Ørum Petersen (

Mitglied des AMLA-Direktoriums) geleitet. Die Bestellung gilt für

zwei Jahre.

Der Ausschuss entwickelt harmonisierte Anforderungen und

Risikoindikatoren für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nicht

-Finanzsektor. Er trägt zur Gestaltung der künftigen

Aufsichtsarchitektur bei und stellt sicher, dass nationale Expertise

frühzeitig in die Standardentwicklung einfließt.

Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die

Aufsicht über Finanzsanktionen sind zentrale Säulen der Strategie der

FMA für einen sauberen Finanzplatz Österreich. Mitglied des AMLA-

Verwaltungsrats ist als Vertreterin der FMA die Leiterin des Bereichs

"Integrierte Aufsicht und Innovation", Katharina Muther-Pradler. Als

AMLA-Pionierin arbeitet bereits seit einem Jahr die FMA-Expertin

Elfriede Taurua am Aufbau dieser neuen EU-Behörde mit.

Mehr Informationen zur AMLA: https://www.amla.europa.eu/

Informationen zu Geldwäscheprävention bei der FMA:

https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/geldwaescherei-und-

terrorismusfinanzierung/

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0046 2026-02-10/10:01