APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für...

Wien (APA-ots) - Der Verwaltungsrat der europäischen Behörde zur
Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering
Authority, AMLA) hat Andreas Schirk, als Abteilungsleiter in der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zuständig für Anti-
Geldwäsche, -Terrorismusfinanzierung und Sanktionenaufsicht,
einstimmig zum Co-Vorsitzenden des neu eingerichteten Ausschusses für
Sektorstandards (Internal Committee on Private Sector Standards)
gewählt. Das Gremium - einer von zwei neu geschaffenen Ausschüssen
der AMLA - wird gemeinsam von Schirk und Rikke Louise Ørum Petersen (
Mitglied des AMLA-Direktoriums) geleitet. Die Bestellung gilt für
zwei Jahre.
Der Ausschuss entwickelt harmonisierte Anforderungen und
Risikoindikatoren für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nicht
-Finanzsektor. Er trägt zur Gestaltung der künftigen
Aufsichtsarchitektur bei und stellt sicher, dass nationale Expertise
frühzeitig in die Standardentwicklung einfließt.
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die
Aufsicht über Finanzsanktionen sind zentrale Säulen der Strategie der
FMA für einen sauberen Finanzplatz Österreich. Mitglied des AMLA-
Verwaltungsrats ist als Vertreterin der FMA die Leiterin des Bereichs
"Integrierte Aufsicht und Innovation", Katharina Muther-Pradler. Als
AMLA-Pionierin arbeitet bereits seit einem Jahr die FMA-Expertin
Elfriede Taurua am Aufbau dieser neuen EU-Behörde mit.
Mehr Informationen zur AMLA: https://www.amla.europa.eu/
Informationen zu Geldwäscheprävention bei der FMA:
https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/geldwaescherei-und-
terrorismusfinanzierung/
