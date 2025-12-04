APA ots news: HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode
Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des
Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine
neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt
St. Pölten (APA-ots) - "Die vergangenen Jahre waren für die
Geschäftsentwicklung der HYPO
NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der
beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des
gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige Meilensteine dafür
sind nicht nur die guten Geschäftsergebnisse, sondern auch die
Steigerung des Eigenkapitals auf einen neuen Rekordwert von über 900
Millionen Euro. Darüber hinaus wurden auch wichtige Themen wie die
Digitalisierung als Chance aufgegriffen und wesentliche
Weichenstellungen für die Zukunft und eine weitere positive
Entwicklung getroffen. Ich freue mich daher, dass der Aufsichtsrat
beiden einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und die
Funktionsperiode um weitere fünf Jahre verlängert hat. Ich bin davon
überzeugt, dass sie die HYPO NOE auch in den kommenden Jahren sicher
und vor allem erfolgreich steuern werden", erklärt
Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Günter Ofner zur heutigen
Wiederbestellung.
Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat Anton Kasser begrüßt die
erneute Bestellung der beiden Vorstände: "Wolfgang Viehauser und Udo
Birkner haben die HYPO NOE Landesbank in den vergangenen Jahren
strategisch weiterentwickelt und ihre Führungsqualitäten auch unter
herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen unter Beweis gestellt.
Die heutige Wiederbestellung bestätigt das Vertrauen des
Aufsichtsrates in ihre Arbeit. Mein Dank gilt allen Mitgliedern des
Aufsichtsrates unter der Leitung von Vorsitzendem Günther Ofner für
ihr Engagement. Den wiederbestellten Vorständen sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HYPO NOE spreche ich meinen
Dank für die geleistete Arbeit aus und wünsche weiterhin viel
Erfolg."
Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und
Wien AG hat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2025 folgende
Vorstandsbestellungen beschlossen:
DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des
Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue Fünf-Jahres-
Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten geboren,
absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in
Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der
Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im
Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den
Vorstand auf. Seine zweite Periode im Vorstand endet im Juli 2026 -
die vorzeitige Wiederbestellung erfolgt nun bis Juli 2031.
Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr.
Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert.
Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der
Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine
Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen
Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des
Vorstandes der HYPO NOE Landesbank. Birkners zweite Vorstandsperiode
endet mit Ende 2026, seine nunmehr dritte Periode läuft Ende 2031
aus.
Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit.
Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner
digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz
und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE
Landesbank zu den Besten der Branche gehört.
