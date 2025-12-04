DAX23.918 +0,9%Est505.726 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,67 -1,0%Nas23.445 ±-0,0%Bitcoin79.873 -0,5%Euro1,1657 -0,1%Öl63,24 +0,8%Gold4.214 +0,3%
Forscher entdecken große Sonnenflecken

04.12.25 17:25 Uhr

NEW YORK/KÖLN (dpa-AFX) - Wissenschaftler haben mehrere besonders große und aktive Sonnenflecken entdeckt. Die Flecken deuteten darauf hin, dass es in den kommenden Tagen einen Sonnensturm geben könne, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. "Dann gebe es auch die Möglichkeit, dass Polarlichter in Deutschland sichtbar sein könnten." Zusammen seien die Flecken so groß wie eine 1859 entdeckte Sonnenfleckenregion, die damals zum stärksten gemessenen Sonnensturm der vergangenen Jahrhunderte geführt habe.

"Sollten in den kommenden Tagen starke Eruptionen auftreten, könnten diese - je nach Ausrichtung und Stärke - zumindest teilweise auf die Erde gerichtet sein", schreibt das DLR.

"Die Frage ist, wie sich die Sonnenfleckengruppe, die man südlich des Äquators sieht, entwickelt", sagte Astrophysiker Volker Bothmer von der Universität Göttingen. Das sei noch unklar. Die Anzahl der Flecken auf der Sonne ist von der Sonnenaktivität abhängig, die sich innerhalb eines elfjährigen Zyklus ändert./cah/DP/mis