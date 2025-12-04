ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Salesforce
Analysen zu Salesforce
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2023
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.2020
|Slack Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.2016
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen