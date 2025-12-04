ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav

