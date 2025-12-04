DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.465 +0,1%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1657 -0,1%Öl63,50 +1,2%Gold4.210 +0,2%
DAX schließt fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 385 Dollar

04.12.25 18:11 Uhr
Aktien
Salesforce
210,45 EUR 5,80 EUR 2,83%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die KI-Dynamik nehme zu, während sich die Basistrends verstärkten, schrieb Kash Rangan am Donnerstag. Die Aussichten für die Barmittelentwicklung sprächen im Idealfall bis 2030 für Kurse bei 700 bis 800 Dollar./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:53 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
13:26Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:11Salesforce OverweightBarclays Capital
09:06Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:26Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:11Salesforce OverweightBarclays Capital
09:06Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

