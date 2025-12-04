So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt.
Werte in diesem Artikel
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 0,93 Prozent auf 92.770,03 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 93.641,78 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,51 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 35,7 Prozent.
Zudem gibt Litecoin am Donnerstagnachmittag nach. Um 2,04 Prozent auf 84,26 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 86,01 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ethereum-Kurs um 0,14 Prozent auf 3.202,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.197,96 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 2,24 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 578,75 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 592,00 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ripple-Kurs um 2,68 Prozent auf 2,145 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,204 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:06 gibt Monero um 0,73 Prozent auf 405,82 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 408,83 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:09 wurde ein Kurs von 0,4475 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4505 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 1,97 Prozent auf 0,2538 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2589 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2829 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2806 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 921,46 US-Dollar am Vortag auf 908,82 US-Dollar nach unten (1,37 Prozent).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1497 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1520 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 1,68 Prozent auf 142,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 145,14 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,61 Prozent auf 14,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 14,83 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,66 Prozent auf 14,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,69 US-Dollar wert.
Daneben fällt Sui um 1,54 Prozent auf 1,677 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,704 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com